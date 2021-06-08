Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая впервые показала, что так долго скрывала

Сейчас звезда, вместе со своим мужем Юрием Горбуновым, ждет ребенка, сообщает Politeka.net. Супруги уже воспитывают общего сіна Ивана, который родился в 2017 году.

Отметим, что пара продолжительное время скрывала факты беременностей. Осадчая пыталась скрыть живот за объемными нарядами в первый и во второй раз.

В этот раз ведущая решила сильно не тянуть с объявлением о том, что находится в интересном положении. А в одном из последних постов звезда и вовсе показала себя в купальнике.

Красотка позировала на курорте в Турции, демонстрируя округлившийся живот.

"Сливаюсь с природой :) #лето2021 #rixosmoments #rixoshotels #rixospremiumbodrum", - написала Катя.

Фото за час собрало более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети просто осыпали ведущую комплиментами.

"Цвет купальника подобран для максимальной гармоничности", "Какая красотка", "Вы прекрасна", "Какой невероятный купальник, вам Катю очень идет", "Катя, хорошего вам отдыха! Вы как всегда выглядите отлично🔥❤️", "Супер🔥🔥🔥", "Волшебная", "Вы замечательная! Очень рада за Вас! ❤❤❤", "Какая вы красивая", "Вы как всегда, прекрасная 🔥🔥🔥🔥🔥", Катюша, хорошего отдыха, наслаждайтесь! Вы заслужили", - написали пользователи сети.

Напомним, для Кати Осадчей это третий ребенок, у звезды есть сын от предыдущих отношений Илья Полищук.

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