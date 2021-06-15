Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о триумфе
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская стала очень популярной украинский певицей благодаря выступлениям в группе "НеАнгелы". Сейчас красотка активно строит сольную карьеру и уже выпустила несколько работ. Девушка в Инстаграм решила рассказать, что клип на работу "SlavaBogu" набрал 2 миллиона просмотров:
"2 000 000 просмотров на YouTube.
Ради этого стоило нарядиться в торшер.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"Тела подняли из воды": трагедией закончилась рыбалка для двух подростков, детали
"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
"Конструкция весила почти тонну": балкон с "огородом" рухнул в Харькове, кадры ЧП
Жизнь мужчины оборвалась в один миг на одесской трассе, кадры: "хотел купить клубнику"
#SlavaBogu — одна из моих самых любимых песен из будущего альбома )) Представляете, скоро у меня будет первый сольный (!!!) альбом. Мне пока не верится, но мы работаем ))".
Слава добавила фото, на котором была в наряде с поясом на талии и торшером на голове. Красотка стояла на фоне красной стены и улыбалась. Как можно понять - это образ для клипа.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Успеха", "Я сначала подумала, что за бред а не песня. А сейчас это одна из самых любимых в плеере", "Любимка, тебе хоть торшер, хоть люстра, хоть мешок, ты самая красивая и талантливая".
Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" появилась в неожиданной компании
А еще Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" покуражилась на балконе в одних трусах
Также Politeka сообщала, что Каминская после распада "НеАнгелов" засветилась в компании другой звездной красотки