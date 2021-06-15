Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о триумфе

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская стала очень популярной украинский певицей благодаря выступлениям в группе "НеАнгелы". Сейчас красотка активно строит сольную карьеру и уже выпустила несколько работ. Девушка в Инстаграм решила рассказать, что клип на работу "SlavaBogu" набрал 2 миллиона просмотров:

"2 000 000 просмотров на YouTube.

Ради этого стоило нарядиться в торшер.

#SlavaBogu — одна из моих самых любимых песен из будущего альбома )) Представляете, скоро у меня будет первый сольный (!!!) альбом. Мне пока не верится, но мы работаем ))".

Слава добавила фото, на котором была в наряде с поясом на талии и торшером на голове. Красотка стояла на фоне красной стены и улыбалась. Как можно понять - это образ для клипа.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Успеха", "Я сначала подумала, что за бред а не песня. А сейчас это одна из самых любимых в плеере", "Любимка, тебе хоть торшер, хоть люстра, хоть мешок, ты самая красивая и талантливая".

Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" появилась в неожиданной компании

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