Популярная украинская певица Слава Каминская показала трогательную дружбу с Дашей Астафьевой
Как пишет Politeka.net, артистка, которая после распада дуэта «НеАнгелы» выступает сольно, поделилась новым постом в своем Инстаграм.
Слава решила показать, как проводит время с Дашей Астафьевой. На снимке певицы сидят рядом на диване и крепко обнимаются, при этом Даша изо всех сил прижимается к Славе. Обе они одеты стильно, но без лишних изысков: на них джинсовые куртки, джинсы и солнцезащитные очки. Судя по всему, исполнительницы также позируют без макияжа.
Девушки улыбаются и выглядят как настоящие близкие подруги.
«Моя любовь. Славаааа Бодруууум, я теперь свободна», - подписала фото Каминская.
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Астафьева не осталась в стороне, и тут же поправила коллегу.
«Ну, как свободна…», - написала она, добавив смеющийся смайлик.
Поклонники также принялись комментировать пост.
«Кто огонь? Обе», «Наша любовь!», «Красивые», «золотой дуэт», «Красотки обе. На отдых?», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Слава поделилась фото, на котором она позировала в ярком образе из своего нового клипа, а в подписи к нему решила посоветоваться с фанатами. На снимке артистка запечатлена с двумя красавцами, которые стали героями ее видеоработы. Сама же певица появилась перед камерой в оригинальном розовом платье с пышными рукавами.
Напомним, "Вы взяли стиль Оли Поляковой": Славу Каминскую из "НаАнгелов" пристыдили в новом имидже.
Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила яркими экспериментами с внешностью: "Подлецу все к лицу".
Также Politeka писала, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".