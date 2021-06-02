Певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" устроила переполох кадрами из нового сольного клипа

После распада группы Слава Каминская не стала сидеть на месте и активно работает над новыми клипами и поражает песнями. Не так давно звезда порадовала фанатов новостью о выходе нового клипа. Новая песня Slava Bogu посвящена расставанию с партнером, а также наполнена самоиронией, дерзким вызовом и необычными красками.

В отрывке из клипа, представленном на странице звезды в Инстаграм, видно, как Каминская смело показывает альтер-эго, которое успешно передает ее характер через яркие и кричащие образы.

«18+ 😂 Мой любимый uncensored эпизод😂 Девочки, что у вас там по пазлам? У меня сошлось🤞🏼», - оригинально подписала кадры Слава.

Фанаты отнеслись к клипу по-разному – кто-то сравнил с творчеством Поляковой, кто-то был удивлен одежде, а кто-то очень рад новой песне:

«Третий день весь офис обязан слушать эту песню! Потому что так директор сказал. Как хорошо, что директор- это я! 🔥❤️; какая оригинальная богиня🔥; Вы взяли стиль Оли Поляковой😱 зачем? У вас же суперовый голос, вам это не нужно; Господи, спасибо за этот шедевр😍; Хит летних дискотек. 🔥🔥🔥 Заедает в бошке🎶💪😎; Даже муж подпевал🙈🤣; У меня аж что-то с треском разошлось...🔥».

Также в своем микроблоге в Instagram Каминская опубликовала необычное фото в интересном образе, а в подписи к нему поблагодарила фанатов за просмотры ее нового клипа. На снимке артистка запечатлена где-то в закулисье съемок, перед камерой она появилась в образе из клипа, но фанаты отметили, что она похожа на Ирину Аллегрову.

На ней яркий пестрый пиджак и темные брюк, на голове пышная прическа в стиле восьмидесятых, а на глазах огромные солнцезащитные очки, она не смотрит в камеру.

В подписи к публикации Каминская написала: "500 000 #SlavaBogu на YouTube за 3 дня. Не могу перестать слушать, который месяц на повторе. А у вас??? PS: @nastya_shenk Как долго мы ждали ее выхода в люди?".

Напомним, Каминская в коже козырнула прелестями, показав, что будет делать после распада «НеАнгелов»

Как сообщала Politeka, Слава Каминская из "НеАнгелов" решилась показать лицо после пластики без макияжа

Также Politeka писала, Похудевшая Каминская показала новую себя, с "НеАнгелами" покончено навсегда