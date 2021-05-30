Певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру и недавно презентовала яркий клип

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская всегда была экстравагантной личностью. Не так давно звезда пережила развод с мужем, а теперь вышла из группы "НеАнгелы", чтобы начать сольную карьеру. Артистка ранее представила первый трек в роли сольной звезды, а несколько дней назад состоялась премьера ее нового яркого клипа "Слава Богу", в котором поклонники увидели совершенно новую Славу.

В своем микроблоге в Instagram Каминская опубликовала необычное фото в интересном образе, а в подписи к нему поблагодарила фанатов за просмотры ее нового клипа. На снимке артистка запечатлена где-то в закулисье съемок, перед камерой она появилась в образе из клипа, но фанаты отметили, что она похожа на Ирину Аллегрову. На ней яркий пестрый пиджак и темные брюк, на голове пышная прическа в стиле восьмидесятых, а на глазах огромные солнцезащитные очки, она не смотрит в камеру.

В подписи к публикации Каминская написала: "500 000 #SlavaBogu на YouTube за 3 дня. Не могу перестать слушать, который месяц на повторе. А у вас??? PS: @nastya_shenk Как долго мы ждали ее выхода в люди?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды и ее новый яркий клип. "На повторе по 100 раз", "На Аллегрову похожа", "Бомба ракета", "Я под эту песню делаю все", "Реально хит", "Отличная песня и клип", "Каждый день слушаю по несколько раз", "Красотка", - пишут фанаты.

Напомним, Каминская в коже козырнула прелестями, показав, что будет делать после распада «НеАнгелов»: "Ты же мать!".

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