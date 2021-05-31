Бывшая солистка популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала вблизи эксцентричный образ из своего нового клипа

Не так давно группа «НеАнгелы», в которой Слава пела с Викторией Смеюхой, объявила о своем распаде. При этом обе певицы решили продолжить свои карьеры сольно. На днях Каминская дебютировала с песней «Слава Богу», на которую она уже выпустила яркий клип.

В видео певица показала себя сразу в нескольких образах. Фотографией одного из них она решила поделиться в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Слава предстала в оранжевой латексной мини-юбке, ярко-желтой кофте с необычным дизайном и черными ремешками, полупрозрачной портупее, желтых босоножках и с оранжевыми очками. Еще одной изюминкой этого и без того запоминающегося образа стали сиреневые волосы певицы.

«Какой образ #SlavaBogu вам понравился больше всего? Мой любимый, конечно, из прошлого поста. Начесы и яркие пиджаки — наше всё», - подписала снимок Каминская.

Ее поклонники тут же откликнулись на пост.

«Сиреневые волосы топчик!», «Аллегрова там где», «Где фиолетовые волосы огонь», «Бомбита», «Это круто! Я вот смотрю на вас и любуюсь», «Подлецу все к лицу», - пишут люди.

Отметим, что ранее певица показывала еще один образ в ярком пиджаке. Поклонники решили, что в нем она была похожа на Ирину Аллегрову.

Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".

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