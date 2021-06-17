Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская заговорила про боль утраты

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала у себя в Инстаграм фото, на котором предстала в черном траурном платке с розами. Выглядела певица очень грустной. Оказалось, что сегодня 40 дней со дня смерти ее отца.

«Мне часто снится, что ты не ушёл …. ©Папа. Время лечит... 40 странное число…», - подписала снимок звезда.

В комментариях Славу поддержали ее поклонники, которые стали делиться своими историями.

«Жаль.. но время не лечит, оно учит жить без...остаются только воспоминаниями о том, кого нет в этой жизни», «Слава, он стал ангелом-хранителем Вашим», «Снится говорят плохо», «Ангел мой, обнимаю тебя за плечи. Ты хорошая дочь, папа Тобой очень гордится», «Светлая память папе. А время не лечит, ты учишься с этим жить», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что певица очень тяжело пережила потерю отца, который долгое время боролся с болезнью. Больше всего она жалела, что не успела навестить его и не попрощалась лично.

«Я очень сильно переживаю, что за время, которое мы боролись с болезнью, я не нашла моральных сил и не приехала к нему», - честно призналась звезда.

Напомним, что Каминская после распада "НеАнгелов" засветилась в компании другой звездной красотки: "Золотой дуэт".

Также Politeka писала, что Слава Каминская поделилась радостью после распада "НеАнегов": "Представьте, скоро у меня будет...".

А еще Politeka сообщала, что Каминская после распада "НеАнгелов" появилась в неожиданной компании: "Мне одной кажется, что…".