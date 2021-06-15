Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про тріумф

Як пише Politeka.net, Слава Камінська стала дуже популярною українською співачкою завдяки виступам у гурті "НеАнгели". Зараз красуня активно будує сольну кар'єру і вже випустила кілька робіт. Дівчина в Instagram вирішила розповісти, що кліп на роботу "SlavaBogu" набрав 2 мільйони переглядів:

"2 000 000 переглядів на YouTube.

Заради цього варто було вбратися в торшер.

#SlavaBogu-одна з моїх найулюбленіших пісень з майбутнього альбому)) уявляєте, скоро у мене буде перший сольний (!!!) альбом. Мені поки не віриться, але ми працюємо ))".

Слава додала фото, на якому була в наряді з поясом на талії і торшером на голові. Красуня стояла на тлі червоної стіни і посміхалася. Як можна зрозуміти-це образ для кліпу.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Успіху", " я спочатку подумала, що за маячня а не пісня. А зараз це одна з найулюбленіших в плеєрі", "Любимка, тобі хоч торшер, хоч люстра, хоч мішок, ти найкрасивіша і талановита".

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