Популярна українська співачка Слава Камінська показала зворушливу дружбу з Дашею Астаф'євою

Як пише Politeka.net, артистка, яка після розпаду дуету «НеАнгели» виступає сольно, поділилася новим постом у своєму Instagram.

Слава вирішила показати, як проводить час з Дашею Астаф'євою. На знімку співачки сидять поруч на дивані і міцно обіймаються, при цьому Даша щосили притискається до слави. Обидві вони одягнені стильно, але без зайвих вишукувань: на них джинсові куртки, джинси і сонцезахисні окуляри. Судячи з усього, виконавиці також позують без макіяжу.

Дівчата посміхаються і виглядають як справжні близькі подруги.

"Моя любов. Славаааа Бодруууум, я тепер вільна", - підписала фото Камінська.

Астаф'єва не залишилася осторонь, і тут же поправила колегу.

"Ну, як вільна...", - написала вона, додавши сміється смайлик.

Шанувальники також почали коментувати пост.

"Хто вогонь? Обидві", "Наша любов!", "Красиві", "Золотий дует", "красуні обидві. На відпочинок?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Слава поділилася фото, на якому вона позувала в яскравому образі зі свого нового кліпу, а в підписі до нього вирішила порадитися з фанатами. На знімку артистка зображена з двома красенями, які стали героями її відеороботи. Сама ж співачка з'явилася перед камерою в оригінальній рожевій сукні з пишними рукавами.

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