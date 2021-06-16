Известная украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась за границу с другими звездами

Звезда, невзирая на свое интересное положение, продолжает трудиться, передает Politeka.net. На днях телеведущая улетела в Турцию ради очередного выпуска передачи "Світське життя".

Кадры опубликовали на официальной странице передачи. Звезда "покуролесила" в компании известных артистов, среди которых оказались бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская и певица Даша Астафьева.

Осадчая выбрала стильное платье, которое сияло стразами. Примечательно, что округлившийся живот телеведущей уже невозможно скрыть.

"Скоро в эфире - первая порция турецких приключений украинских звезд 😉 Будет интересно, ждете?", - написали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Катя прекрасна", "Ух ты все такие красивые 🔥🔥", "Я уже жду, интересненько😍", "Катя Осадча беременная 🤰..)", "Это уже будет новый сезон "Світського життя"", "Уже скучаем по Тине, ее красоте, искренней улыбке и новостями в ее творчестве ❤️", "У Кати уже такой живот) А Соня Плакидюк очень белая на фоне темной одежды 😲", "Катюша очень красивая 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая перестала скрывать беременность не так давно. Сейчас она вместе с мужем, Юрием Горбуновым, ждет второго ребенка. К слову это будет третий ребенок ведущей, ведь она уже воспитывает общего с мужем сына, Ивана, а также старшего сына, Илью.

Напомним, что беременная Осадчая в платье "наложницы Султана" не смогла скрыть главную тайну: "Там девочка".

Также Politeka писала, что беременную Осадчую в "тесном" костюме засняли на прогулке в Киеве: "Ах, какой...".

А еще Politeka сообщала, что беременная Осадчая всколыхнула украинцев, раскрыв свои планы: «Вызов принят».