Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ждет ребенка, рассказала о своих планах

Несмотря на то, что телеведущая находится в интересном положении, она продолжает работать. Она регулярно берет интервью у украинских звезд для своей передачи "Світське життя". Однако в ближайшее время Осадчая собирается уделять время не только работе.Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Осадчая показала фото, на котором запечатлена в просторном платье между цветущих бугенвиллий.

«Лето мчится, надо много успеть 👯♀️ на июнь обязательные пункты - килограммы черешни, восход солнца в Одессе, вечерние кино просмотры на свежем воздухе и заплыв на Днепре. Главное, успеть все это между съемками)», - написала она.

Похоже список Осадчей не оставил равнодушными ее фолловеров.

"Восход солнца в Одессе - challenge accepted (вызов принят)", - написали в комментариях.

Как известно, сейчас Катя Осадчая ждет уже третьего ребенка. Первого сына, Илью, она родила, находясь в отношениях с украинским бизнесменом в 2002 году.

А в 2017 году телеведущая стала матерью во второй раз, родив Ивана. С того же года звезда состоит в браке со своим коллегой Юрием Горбуновым. Пара долго скрывала свои отношения.

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