Вернувшись из Турции, телеведущий и актер Юрий Горбунов взялся за работу

50-летний шоумен является одним из самых узнаваемых артистов в стране, до сегодняшнего дня он ведет шоу "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Безумная свадьба».

В настоящее время Юрий и его супруга, тоже ведущая, Катя Осадчая ожидают рождения второго ребенка. Пара уже воспитывает младшего сына Ивана, которому 4 годика. Также у Кати есть 18-летний сын Илья от первого брака.

Горбунов, как глава семейства, по-видимому, сейчас берется за любую работу, ведь рождение ребенка - это всегда дополнительная финансовая нагрузка. К слову, даже его последняя поездка в Турцию носила рабочий характер (мероприятие в одном из известных отелей), хотя, судя по фото, он успевал и отдохнуть.

В своем свежем посте в Инстаграм шоумен опубликовал несколько фото со своей новой работы, заинтриговав пользователей, передает Politeka.net.

"Начал работу над озвучкой главного персонажа нового голливудского мультфильма, который выйдет на широкие экраны совсем скоро! Озвучивать анимационные фильмы это всегда очень интересно и весело, хотя и невероятно сложно! Как думаете, что это будет за мультфильм?", - спросил Юрий.

Комментирующие теряются в догадках:

"Гулливер"

"Подскажите)"

"Ждём 😍🔥"

Ранее мы рассказывали, Горбунов вызвал бурю в Сети, выложив фото из Турции, на котором сидел в тени беседки. Шоумен призвал украинцев помечтать: "Думайте, размышляйте, фантазируйте и обязательно мечтайте, каждую свободную минуту!".

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