Известный телеведущий и актер Юрий Горбунов написал поклонникам советы, которые считает важными

Артист в компании своей звездной супруги, телеведущей Кати Осадчей, отправился за границу, передает Politeka.net. Горбунов сообщил об этом в одном из постов, отметив, что они находятся в командировке в Турции и совмещают работу с отдыхом.

На одном из новых фото телеведущий показал, как отдыхает в "трусах". Артист развел ноги перед камерой, релаксуя на курорте со своей женой.

"Думайте, размышляйте, фантазируйте и обязательно мечтайте, каждую свободную минуту!!", - написал Юрий.

За три часа публикация собрала более 3000 лайков и немного комментариев.

"Мечтайте, подсознание может все😍", "Турция!!!", "Мечтаю...", "💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😘😘😘😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая в 2017 году объявили о своих отношениях. Пара уже воспитывает сына Ивана, а сейчас находятся в ожидании еще одного ребенка.

Юрий Горбунов однажды рассказал, как воспитывает сына. По словам ведущего, он балует ребенка, а для дисциплины есть мама и няня. С последней дети более собранны, у них есть порядок, а вот отец, по мнению ведущего, для того, чтобы баловать.

Как отметил Горбунов, он рад, что стал отцом в 47 лет.

"Когда ты молодой, у тебя много каких-то своих параллельных дел, и дети растут параллельно. А сейчас ценю каждый вечер, каждое утро, проведенные с сыном", - поделился ведущий.

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