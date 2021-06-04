Известные телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов сделали яркое селфи

Супруги вместе с 2017 года, хотя, к слову, долго скрывали свои отношения, передает Politeka.net. Пара стала родителями маленького Ивана, а сейчас снова ждет пополнения в семье.

При этом Катя и Юрий не забросили работу, оба снимаются и ведут передачи, но также не забывают вести свои аккаунты в Инстаграм.

Так, Горбунов разместил яркое селфи с супругой. Последняя позировала в розовом жакете и держала в руках букет красивых цветов. Завершили ее образ аккуратные серьги и макияж с акцентом на глаза.

Супруги прижались друг к другу и улыбались.

"Лето наконец радует теплом и солнышком!! Моя любимая пора! Как и у моей жены! В такие моменты чего больше всего хочется? Правильно - на море !!! # Лето # пятница # хочунаморе", - написал артист, обрадовавшись долгожданному теплу.

За 40 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Красивые)", "В Днепре колотун уже который день", "Прекрасно выглядите. Такие счастливые и красивые вместе", "А на море холодно", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов были много лет знакомы, но симпатия появилась во время шоу "Голос. Діти", которую они вели.

В перерывах между съемками оба созванивались и ходили на ужины, и в итоге они стали встречаться.

Примечательно, что у Осадчей есть 18-летний Илья Полищук, которого она родила в первом браке.

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