Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая впервые показала возможный пол ребенка

Сейчас звезда, вместе со своим мужем Юрием Горбуновым, ждет ребенка, сообщает Politeka.net. Супруги уже воспитывают общего сына Ивана, который родился в 2017 году.

Отметим, что пара продолжительное время скрывала беременности. Осадчая пыталась скрыть живот за объемными нарядами в первый и во второй раз.

В этот раз ведущая решила сильно не тянуть с объявлением о том, что находится в интересном положении. А в одном из последних постов звезда и вовсе показала себя в платье цвета фуксии. Пользователи в Сети предположили, что Осадчая беременна девочкой, потому что надела ярко розовой сарафан.

Красотка позировала в кресле на берегу моря на курорте в Турции, демонстрируя раскошный вид.

"На море и на закаты можно смотреть вечно ❤️", - написала Катя.

Фото за час собрало почти 9 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети просто осыпали ведущую комплиментами.

"Як наложниця султана👰👳🏻‍♂️😊 ", " Катя какая ты красивая просто чуд", "Вы прекрасна", "Какой сарафан красивый !!! Вау!!!", " Няшка-беременяшка 😍 ", "Супер🔥🔥🔥", "Волшебная", " Это платье как бы подсказывает, что там девочка👱‍♀️ ", Катюша, хорошего отдыха, наслаждайтесь! Вы заслужили", - написали пользователи сети.

Напомним, для Кати Осадчей это третий ребенок, у звезды есть сын от предыдущих отношений Илья Полищук.

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