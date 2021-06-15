Ведущая Катя Осадчая порадовала фанатов новым ярким фото, доказав, что можно провести незабываемое лето, даже не выезжая из столицы

Как известно, 37-летняя звезда готовится стать мамой в третий раз. Осадчая родит своему супругу, шоумену Юрию Горбунову второго общего ребенка - у них уже есть 4-летний сын Иван, также у нее есть взрослый сын Илья от первого брака. Пол будущего малыша ведущая пока держит в секрете.

А пока Катя наслаждается своим интересным положением. Недавно звезда побывала в Турции по рабочим моментам, но лето в Киеве, судя по ее новому посту в Инстаграм, тоже ее ничуть не страшит. На свежем фото Осадчая показала себя на прогулке, передает Politeka.net.

Знаменитость, в "тесном" брючном костюме цвета марсала и белых кроссовках, засветилась на Владимирской горке (возвышение над правым берегом Днепра в Киеве, парк-памятник садово-паркового искусства местного значения). Катя облокотилась о деревянное ограждение, изумив лучезарной улыбкой и живописной "картинкой" у себя за спиной.

"Киев ❤️ #летовгороде", - подписано фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"невероятная красота🙌"

"Ах, какой костюм👍 и цвет 🔥"

"Какая же ВЫ красавица 💝"

"Киевское лето по кайфу даже моему мужу-викингу"

Ранее мы рассказывали, Осадчая показала фото, на котором запечатлена в просторном платье на фоне белокаменой стены и цветущих кустарников. В подписи звезда поведала о своих ближайших планах:

«Лето мчится, надо много успеть 👯 на июнь обязательные пункты - килограммы черешни, восход солнца в Одессе, вечерние кино просмотры на свежем воздухе и заплыв на Днепре. Главное, успеть все это между съемками)».

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