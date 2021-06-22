"Алло, мам? Я буду в хлам"

Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", насмешила уникальным кадром - главное ракурс

36-летняя звезда, начавшая сольную карьеру после распада в 2021 году "НеАнгелов", опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

В кадре предстала не сама Слава, а ее подруги. Одна из них отмечала день рождения, и праздник, судя по всему, удался. Девушки прямо в вечерних платьях лежали в прихожей, лицом вниз. Можно только догадываться, как сильно красотки устали веселиться, что решили прилечь прямо на полу.

Каминская не преминула случаем "поиздеваться" над именинницей, отметив, что вполне могла бы оказаться рядом.

"День рождения - грустный праздник 🤣 @koroleva_kriss Крис, рядом с тобой должна была лежать я, но что-то пошло не так 😭🤣❤️ PS: фото опубликовано и согласованно с именинницей 🤣😘✅", - говорится в подписи.

Пост Славы заставил понервничать другую ее подружку - певицу Дашу Астафьеву.

"😂млин", - написала та.

"@da_astafieva мы бы отлично вписались в антураж 🤣", - ответила ей Каминская.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное, упражняясь в сарказме:

"О боги 😂 как это 😂🔥"

"Да нормальный день рождения 😍"

"Алло, мам? Я буду в хлам 😂"

"Бес попутаааал...😂"

"Золушка уже не та...👌👏😍"

"Судя по фото не такой уж и грустный)"

"Инста дивы 😂🔥"

"💪🏻Крутая днюха, сразу видно"

"Отличное завершение праздника🤪"

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