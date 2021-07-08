Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво всполошил публику неожиданным откровением и яркими фото

49-летний шеф-повар с колумбийскими корнями опубликовал в Инстаграм серию свежих снимков, на которых показал, как расслаблятся в перерывах между съемками кулинарного шоу, передает Politeka.net.

Зрители, как в прочем и сами участники "МастерШеф", привыкли видеть Эктора строгим судьей, но в этот раз звезда предстал на фото в совсем другом образе. На первом снимке Эктор насмешил забавной гримасой, высунув язык, а на втором - умилил, наверно, самой добродушной улыбкой в мире.

"В перерывах между съемками можно полностью расслабиться и не быть строгим судьей. 🤪 Какое фото нравится вам больше всего - 1 или 2?", - признался шеф-повар и поросил выбрать лучший кадр.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинству понравилось второе фото. А некоторые отметили, что, наконец, Хименес-браво ассимилировался и стал "настоящим украинцем".

"Так приятно смотреть на Вас улыбающегося 👏"

"Мне больше нравится фото 2 😍"

"Любим вас, Эктор. Восхищаемся"

"Первое фото огонь🔥😉👍"

"Шалун! Оба фото хорошие!❤"

"Ты уже полностью влился в нашу культуру - расслабился и получаешь удовольствие от жизни 👍😂"

"Какой харизматичный 😍"

"1 фото просто ужас"

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