Известный украинский ресторатор, судья "Мастер Шеф"Эктор Хименес-Браво взбудоражил Сеть

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм она опубликовал кадры со своими коллегами, которые также выступают судьями на «Мастершефе». Правда помимо нового сезона «Мастершеф. Селебрити», где участниками стали украинские звезды.

«Скучаете по нашей троице?» - спросил Хименес-Браво.

Реакция оказалась очень бурной. Полльзователи Сети пишут, что дейтвительно очень скучают, а вот смотреть программу со звездами не хотят.

«Да очень!!! Невозможно уже смотреть эти селебрити», «Самый скучный и неинтересный сезон с селебрити. Меня хватило на два первых выпуска и всё... баста», «Конечно. Я сейчас даже не смотрю ваши выпуски с этими звёздами . Не нравится. Ужас. Верните уже нормальный МастерШеф», «Люблю смотреть МШ, но с звёздами формат не для меня», «Давайте нормальный формат передачи! Этот похож на "клоунаду"», - пишут в комментариях.

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