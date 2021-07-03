Участник шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак появился в программе «Мастершеф. Селебрити»

Как сообщает Politeka.net, кадрами кулинарного шоу Рыбак поделился в «сторис» своего Инстаграм.

Видно, что Андрей напряженно готовил какое-то блюдо, но тут судья проекта Эктор Хименес-Браво решил напомнить ему, что это еще не все.

«Кстати, вам еще соус готовить!», - уточнил он.

«Что?», - удивился Рыбак.

«Да, еще соус», - повторил Эктор.

Участник его команды Илья Рыбальченко стал подсказывать товарищу, но тут у Рыбака вызвал недоумение шалфей, который нужно было добавить в соус.

«Когда съехал от родителей и понял, что еда появлялась не сама по себе!», - подписаны кадры.

Отметим, в третьем выпуске проекта в кулинарной битве сошлись: в команде синих Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко, которые боролись за сердце Ксении Мишиной в шоу «Холостячка» и участницы «Холостяка» Юля Бельченко, Джессика Чеги и Дана Оханская в команде красных.

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