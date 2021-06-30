Украинцы раскритиковали «МастерШеф. Селебрити» с участниками проектов «Холостяк» и «Холостячка»

Как сообщает Politeka.net, своим мнением зрители поделились в Сети.

Так, в третьем выпуске проекта в кулинарной битве сошлись: в команде синих Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко, которые боролись за сердце Ксении Мишиной в шоу «Холостячка» и участницы «Холостяка» Юля Бельченко, Джессика Чеги и Дана Оханская в команде красных.

По результатам всех конкурсов со счетом 5:1 победили Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко.

Отметим, выпус с героями "Холостяка" и "Холостячки" не все зрители "Мастершефа" смогли оценить. Многие раскритиковали поведение участников.

«Кривляки. А особенно Рыбак. Лично мне, это шоу "Celebrity" совсем не интересно», «Эктор это уже не "Мастер Шеф"», «С Поляковой было интересней!», "МастерШеф" имеет все меньше отношения к готовке и все больше походит на "веселые старты", хотя совсем не веселые, а унылые и вызывающие испанский стыд" - пишут в комментариях.

Отметим именно Оля Полякова стала победительницей первого выпуска "Мастер Шефа" в новом формате, и получила серебряную сковородку.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" восхитился Украиной, поразив признанием и фото.

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