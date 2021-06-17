Участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко стал участником кулинарного шоу «Мастер шеф»

Финалист шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. И хотя на шоу ему не удалось покорить Мишину, но вот зрителям, а особенно зрительницам, Алексей приглянулся. Что удалось Тригубенко на проекте, так это получить популярность, и вот его уже зовут в другие шоу.

Так, в третьем выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» боролись за победу участники разных сезонов «Холостяка» и «Холостячки».

В красной команде оказались: Богдана Оханская, Джессика Чеги и Юлия Бельченко, а их соперниками из синей команды стали Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко.

Однако, судя по реакции зрителей, им больше по душе традиционный вариант шоу.

«Была же отличная передача... Почему продюсеры думают, что зрители тупые и им такое зайдет? Хочется назад душевных, искренних участников, а не всего этого баловства и игры», «Отправьте Эктора на пенсию... У него, по-моему, не для кухни настроение. Просто дичь какая-то. Было классное шоу, во что превратили? Фу, днище», «Эктор, очнись, что вы творите», - комментируют «МастерШеф. CELEBRITY» в Сети.

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