Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко показал встречу с известной спортсменкой

32-летний киевский бизнесмен, который после окончания шоу так и не нашел себе пару, активно ведет свой блог, где часто делится с фолловерами интересными моментами из жизни.

Так, бывший фаворит Мишиной признался, что во время тренировке в спортзале встретил тренера "Зважені та щасливі" Марину Узелкову. Об этом он сообщил в своих новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Смотрите, кого я встретил в спортзале. Это же Марина Узелкова", - обратился Тригубенко, показав на боксерском ринге бывшую жену Узелкова.

По словам Тригубенка, сегодня будет парная тренировка. А в следующих стори он напомнил, что запустил спортивный челлендж и попросил Марину дать какие-то наставления.

"Я всегда за здоровый образ жизни, я всегда за то, чтобы люди взращивали правильные привычки. Поэтому присоединяйтесь к его челленджу, поддерживайте, отмечайте, будьте активными и спортивными", - сказала Марина.

Ранее мы рассказывали, что Алексей в последнее время стал часто появляться в компании красоток из "Холостяка 11". Недавно он показал, как весело проводит время с Александрой, Лизой и Надин в ресторане.

"Приятное окончание дня в компании друзей", - говорится в подписи.

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