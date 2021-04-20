Фаворит Ксении Мишиной на шоу "Холостячка", Алексей Тригубенко, снова заговорил о девушках в своей жизни, заявив, что готов к новым отношениям

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Алексей разместил свое красивое фото и написал о том, почему у него нет девушки, и чего он хочет от своей избранницы. Алексей признился, что самый частый вопрос, который ему задают "Почему у меня до сих пор нет девушки?".

Свои размышления на эту тему Алексей разместил в посте. Он написал, что пришел к выводам, что после проекта "Холостячка" ему было нелегко, поэтому он ринулся в работу. Потом Алексей признается, что пока шел эфир "Холостячки" снова пережил свои чувства и эмоции.

"По мере выхода выпусков я проживал эту историю по новой и было сложно начать с кем-то серьезные отношения. Это было так заметно, что девушки сами говорили мне об этом. Время лечит и сейчас я готов к новому этапу в жизни", - признался Тригубенко.

Он написал, что ищет простых отношений, без драм и недомолвок. Ожидает, что его половинка будет разделять его ценности и цели. Герой реалити-шоу хочет отношений, которые бы продлились всю жизнь. Он пишет:

"Мне нужны отношения на всю жизнь. Чтобы хотелось возвращаться домой и быть рядом с ней самим собой, настоящим. Чтобы у нас были общие ценности и цели... Признаюсь, очень страшно начинать новые отношения, но страшнее то, что я привыкаю к одиночеству и со временем будет сложнее впустить кого-то в свой мир. Как думаете, может я многое хочу?"

Поклонники, которые следят за страничкой Алексея поддержали молодого человека в его стремлении таких отношений, заявив, что все его желания нормальные:

"Очень круто, когда мужчина знает чего хочет, знает, какую женщину хочет видеть рядом😉 вы безумно привлекательный мужчина🙃", "Этого хочет каждый человек 🤗", "Немного хотите, просто, чтобы любили, поддерживали", "Такой добрый и великодушный человек как ты, достоин настоящей любви!", "Каждый хочет любить и быть любимым, вы этого заслуживаете".

Некоторые тут же решили познакомиться ближе с Алексеем: "Давай познакомимся!)", "Алексей, добрый вечер. Прекрасно понимаю, у меня такая же ситуация :) также думаю как и вы. Такие ценности, на всю жизнь один и чтобы были общие ценности и цели", "Как же я понимаю . Сама о таком мечтаю ❤️".

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