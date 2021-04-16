Яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал милое фото и рассказал о своей главной любви

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективный жених и владелец автомобильного бизнеса так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток, которые теперь поддерживают его в соцсети Instagram. Так, недавно в своем микроблоге парень поделился ярким фото с роскошным автомобилем, а в подписи к нему поделился, что машины – это его главная в жизни любовь.

На новом фото Алексей запечатлен на улице, он облокотился на капот шикарной красной машины. Перед камерой красавчик появился в стильно наряде – на нем темные брюки и рубашка, а на ногах удобные кроссы. Он как будто о чем-то задумался, смотря мимо объектива. В подписи к фотографии Тригубенко рассказал, что любит автомобили с детства. Что касается машины на фото, то ее парень взять, чтобы протестировать, пока ждет свою новую машину из США.

"С детства очень люблю автомобили. Когда был маленький, всегда просил, чтобы на день рождение мне дарили машины, неважно какие: маленькие, на пульте управления или конструкторы, чтобы самому собирать. Может, эта любовь к автомобилям переросла в автобизнес, которым я сейчас занимаюсь. Вы знаете, что я продал свою машину и жду с США новую. И пока я ее жду, решил протестировать самые интересные модели из тех, что появились совсем недавно. Так как в последнее время не успеваю следить за всеми новинками, которые появляются на рынке", - рассказал Тригубенко.

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