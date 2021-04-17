Звезды шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и Евгений Евтушенко показали, как проводят время вместе за шутками

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Андрей Рыбак разместил видео на котором трое молодых людей, которые "сражались" за сердце Ксении Мишиной показали, как весело проводят вместе время. При этом Андрей снял кадры, когда шутит с ребятами, показывая "фокус".

Рыбак говорит: "ребята, сейчас я вам покажу очень сложный фокус. Смотрите, когда я щелкну пальцами, то вы навсегда забудете, что вы геи", и не дав сказать и слова молодым людям щелкает пальцами.

Возмущенный Алексей хочет было уточнить, что они и не были никогда геями, но Евгений перебивает его, все трое просто "умирают" со смеху, конечно же подняв настроение своим поклонникам.

"Почему это так смешно😂😂😂😂 особенно, когда хохочет Женя 😂😂😂😂", "кажется на Лёше сработало хаахахахахаха", "Это очень смешно 😂😂😂", "Обожаю вас❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😂😂😂", "Як завжди смішно😂😂😂🙈🙊", "Ой чудики какие, такие позитивные😢😢😢😢😂😂😂🔥🔥🔥🔥", "Спрацювало, не спрацювало👏головне весело💪 ги ги😂", "Блин, я их обожаю 😂🔥", - написали поклонники Рыбка.

А вот и само видео:

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