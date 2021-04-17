Герой "Холостяк 11" Михаил Заливако устроил девушкам испытание, заставив их смыть с лиц всю косметику
В Сети показали реакцию Миши на ненакрашеных участниц. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Эксперимент с демонстрацией настоящей внешности "Холостяк" провел в предыдущем выпуске. Заливако позвал на групповое свидание сразу четырех девушек Лизу, Джессику, Катю и Розали.
"Ну, супер, без косметики так здорово!", - воскликнул он, приветствуя красоток.
Розали согласилась с Мишей, сказав, что ей так даже комфортнее и она не чувствует острой потребности в макияже.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговки, поманила внушительным бюстом: "Я - как вода..."
Подопечная Олега Винника околдовала украинцев на "Голосі країни", может победить: "Красоточка такая..."
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая
Лиза пококетничала с "Холстяком", задав ему встречный вопрос: "А ты без?"
"Я? Ну, я сегодня без ресниц, конечно...", - рассмеялся тот.
Позднее Заливако поделился своими впечатлениями, прокомментировав событие:
"Все хорошо выглядят... я вообще не знаю, на фиг они красятся... Лиза вообще не поменялась".
Ранее мы рассказывали, что сподвигло Мишу заставить девушек прожить целую неделю без косметики. Он ознакомился с аккаунтами участниц в соцсети и пришел в ужас.
"Я не ожидал такого... Мне не нравится, когда фотошоп, и все это в таком свете...", - заявил "Холостяк".
Пользователи с жаром тогда обсудили его решение: "Молодец!!!! Ну хоть один из холостяков догадался это сделать!!👏"; "Вот это настоящий парень. Простой. Молодец. Это классная идея"; "Некоторые девочки и без мэйка будут симпатичными"; "Мишаня в обмороке будет, не дай бог...😂🔥"; "Жесть😂".
Напомним, что изгнанная из "Холостяка" красотка объявила, какой мужчина ее достоин, и это явно не Заливако: "По его поступкам…"
Как сообщала Politeka, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…»
Также Politeka писала, что фаворитки "Холостяка" Заливако дружно устроили сцены со слезами и скандалами: "Я единственная..."