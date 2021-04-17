Герой "Холостяк 11" Михаил Заливако устроил девушкам испытание, заставив их смыть с лиц всю косметику

В Сети показали реакцию Миши на ненакрашеных участниц. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Эксперимент с демонстрацией настоящей внешности "Холостяк" провел в предыдущем выпуске. Заливако позвал на групповое свидание сразу четырех девушек Лизу, Джессику, Катю и Розали.

"Ну, супер, без косметики так здорово!", - воскликнул он, приветствуя красоток.

Розали согласилась с Мишей, сказав, что ей так даже комфортнее и она не чувствует острой потребности в макияже.

Лиза пококетничала с "Холстяком", задав ему встречный вопрос: "А ты без?"

"Я? Ну, я сегодня без ресниц, конечно...", - рассмеялся тот.

Позднее Заливако поделился своими впечатлениями, прокомментировав событие:

"Все хорошо выглядят... я вообще не знаю, на фиг они красятся... Лиза вообще не поменялась".

Ранее мы рассказывали, что сподвигло Мишу заставить девушек прожить целую неделю без косметики. Он ознакомился с аккаунтами участниц в соцсети и пришел в ужас.

"Я не ожидал такого... Мне не нравится, когда фотошоп, и все это в таком свете...", - заявил "Холостяк".

Пользователи с жаром тогда обсудили его решение: "Молодец!!!! Ну хоть один из холостяков догадался это сделать!!👏"; "Вот это настоящий парень. Простой. Молодец. Это классная идея"; "Некоторые девочки и без мэйка будут симпатичными"; "Мишаня в обмороке будет, не дай бог...😂🔥"; "Жесть😂".

Напомним, что изгнанная из "Холостяка" красотка объявила, какой мужчина ее достоин, и это явно не Заливако: "По его поступкам…"

Как сообщала Politeka, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…»

Также Politeka писала, что фаворитки "Холостяка" Заливако дружно устроили сцены со слезами и скандалами: "Я единственная..."