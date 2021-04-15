Реалити-шоу "Холостяк" приковывает внимание украинских зрителей: драмы, напряженность ситуации, жесткая борьба девушек за сердце главного героя не оставляют равнодушными поклонников шоу

Как передает Politeka.net, на youtube-канале проекта появился анонс нового выпуска программы. В анонсе нового выпуска, девушки "потреплют" нервишки Михаилу. Юлия "Зайка" Бельченко расплачется прямо на свидании.

Со слезами на глазах в трепетных чувствах признается еще одна девушка, оказавшись на грани срыва: "Я просто с таким трепетом вспоминаю наши с тобой свидания...", - заявит Даша Ставничая.

А экс-жена Андрея Богдана Аня устроит скандал, девушка не подбирая слов выскажется о Мизаиле.

Для Джессики "Холостяк" сделает "что-то", в анонсе программы Михаил взяв руку Джессики посмотрит ей в глаза, а девушка скажет: "Я единственная хочу быть!"

"Неужели все девушки откажутся от роз", "Неужели сформируется коалиция против холостяка?" - объявлено в анонсе. Поклонники под анонсом высказали свое предположение, заявив, что в анонсе часто искажают суть выпуска, и для того, чтобы узнать что произойдет , нужно просто посмотреть новый выпуск:

"Зная как СТБ делают анонсы, в итоге будет вообще совсем не то 😅😅😅", "Когда было так, как показано в анонсе? Никогда.", "Цього разу напевно покине проект Даша або Юля Карнаух, "Зайка" точно ні, бо в неї ще буде побачення з Мішою і Джесіка теж ні, бо в неї попереду має бути побачення у басейні, але побачимо, як це насправді буде🙃".

Известно, что на прошлом проекте Михаил отказался давать девушка розы на свидании, чтобы все были в равных условиях на Церемонии роз, где Заливако примет окончательное решение.

Недавно мы писали, что одна из фавориток Заливако Юлия "Зайка" Бельченко показала своих конкуренток без макияжа и призналась, что у девушек случаются ссоры.

Напомним, что "холостяк" Заливако, не дождавшись финала, похвастался, с какой красоткой живет: "Это любовь"

Как сообщала Politeka, участница "Холостяка" с Заливако, показав своих конкуренток без макияжа, поведала о ссорах: "Начинаются страсти..."

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