Бывший участник шоу «Холостяк» извинился перед девушками, которые боролись за его сердце, и признался в своей гомосексуальности

Неожиданный каминг-аут совершил 29-летний главный герой 23-го сезона американского «Холостяка», бывший футболист Колтон Андервуд. Откровенное признание он сделал в эфире шоу Good Morning America.

По словам Андервуда, 2020 год стал переломным для него. Именно в это время он задумался о том, кто он такой. По словам бывшего «холостяка», он пришел к выводу, что любит мужчин.

«Я – гей. И я смирился с этим в начале этого года и переваривал это. Следующим шагом было сообщить об этом людям», - заявил Колтон.

Ведущая поинтересовалась у него, что он чувствует по отношению к девушкам, которые пытались его покорить во время съемок «Холостяка». На это Андервуд ответил, что ему «очень жаль». Он также признался, что шоу также заставило его задуматься о своей ориентации.

Впрочем, после окончания проекта главный герой в течение двух лет состоял в отношениях с его победительницей – телеведущей Кэсси Рэндольф.

Андервуд также рассказала, что в его жизни ни разу не было отношений с мужчинами, однако он надеется найти человека, к которому сможет по-настоящему привязаться.

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