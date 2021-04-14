"Холостяк" Михаил Заливако готов провести с одной из участниц первую страстную ночь на проекте

Как передает Politeka.net, на YouTubе-канале шоу опубликовали свежее видео с анонсом седьмого выпуска (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На экзотическом курорте Миша спланировал очень горячее свидание, которое продлилось 12 часов в безлюдной местности.

На кадрах девушки обсуждают пикантный момент после того, как заметили у "Холостяка" средства контрацепции.

"Ничего себе!", - прокомментировали участницы.

Кто именно из девушек стал героиней первой ночи, станет известно уже в эту пятницу, 16 апреля.

Напомним, после вылета Лизы и Кати в прошлом выпуске, на проекте осталось семь девушек: Юля, Аня, Розали, Таня, Даша, Юля "Зайка" и Джессика.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное. Многим поведение "Холостяка" показалось чересчур дерзким:

"В прошлом сезоне Дана на Макса лезла, аж тряслась. В этом -Джессика. Не выберет Миша ее, так же как Макс Дану. Может перепихнется и не более" - "Джессика как раз победит Это уже известно"



"По ходу он планирует полную "дегустацию" всех девушек. Что-то он посыпался в моих глазах. Там до финала еще грести и грести, а чувак хочет поиграть в гарем. Мама Миши, ты где? Мальчик явно невежливый"

"такое впечатление, что он со всеми переспит до финала"

"Наш пострел кругом поспел!"

"Девчонок разных и интересных оставили. За ними интересней наблюдать, нежели за Холостяком. Миша вот какой- то несерьезный что ли, не верится в его серьезность"

"Просто все задумались... Кто первый окажется в борделе..."

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девушек: "В засос на полу".

Как сообщала Politeka, эффектная экс-жена Андрея Богдана добилась своего на шоу "Холостяк" с Заливако: "Сразу было видно..."