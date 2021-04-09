Шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако достигло своего экватора, половина выпусков уже позади, а участницы становятся все смелее

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали любопытный кадр с Заливако и 25-летней Джессикой.

Во время очередного выпуска девушка решила идти ва банк и поцеловала "Холостяка" на глазах у своих конкуренток. Поцелуй вышел весьма горячим

Как отреагировали на такую выходку участницы шоу, станет известно во время эфира в пятницу, 9 апреля. Судя по анонсу, опубликованному ранее на YouTube-канале проекта, девушкам было очень неприятно наблюдать за интимной сценой.

"В засос на полу...", - прокомментировала Розали.

"Как это может быть нормальным?", - чуть ли не расплакалась Елизавета.

Пользователи с жаром обсудили увиденное. Стоит отметить, многие разочаровались в Михаиле:

"🤢Так не красиво (("; "Мне кажется, что это было сделано специально"; "Слишком, но на войне все тактики 👏"; "Джессика как паровоз без тормозов"; "Это жесть ((((😢"; "Не знаю как на месте Джессики, но на месте других девушек я бы точно ушла😂"; "Если он ее выберет это точно шоу комика👏"; "Они чем-то другим с Джессикой занимаются кроме поцелуев и ее заученых фразочек о том, какая она вся идеальная?".

Ранее Заливако устроил Джессике романтическое свидание при свечах, предложив сделать друг другу массаж. Девушка осталась в восторге, а "Холостяк" прокомментировал: "Я до сих пор ощущаю тепло твоих рук... У меня уже есть чувства".

Напомним, что "Холостяк" Заливако догадался смыть со всех участниц макияж, результат превзошел ожидания: "Это кто?"

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