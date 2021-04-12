Бывшая возлюбленная политика Андрея Богдана Анна покорила сердце главного героя шоу "Холостяк 11" Михаила Заливако

Как пишет Politeka.net, во время свидания Анна и Михаил много обнимались и даже поцеловались. Их поцелуй получился очень гармоничным и спровоцировал холостяка на настоящее откровение.

«Это химия, которая не контролируется...фиг пойми, чем она контролируется. Она либо есть, либо ее нет. Все», - признался мужчина.

Зрители стали бурно обсуждать произошедшее в сети. Многие отметили, что Анна весьма скучная девушка. Другие обратили внимание на тот факт, что «химия» у Михаила со многими девушками, ведь Анна не первая, с кем он целовался.

«Ему осталось только Гришу поцеловать», «Я засыпаю, когда ее показывают», «Не понимаю людей, кому нравится Анна. Никакая. От слова «вообще», «Ох и лизун он!», «Какая она скучная», «Скучная и неинтересная, понятно почему Богдан с ней развелся)», «Нудная дама!», «Такое сразу было видно с их первого свидания», - пишут пользователи сети.

Как известно, Анна Богдан бывшая жена экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. В браке они были полтора года, а свадьбу играли на острове Бали.

Напомним, что беда случилась с экс-женой Андрея Богдана на съемках "Холостяка", что известно: "К сожалению...".

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