На шоу" Холостяк " однією з учасниць стала екс-дружина Андрія Богдана, вона зізналася, що під час зйомок реаліті-шоу захворіла COVID-19

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс свого аккаунта в Instagram дівчина зізналася, що захворіла коронавірусом, проте її хвороба протікала в легкій формі.

На питання передплатників " як перенесли ковид?"Анна відповіла:" у більш-менш легкій формі))"

Крім того, дівчина зізналася, що заповнити анкету учасниці їй порадила сестра. Анна зізнається, що після розлучення у неї не було стосунків, тому вона зважилася на таку пригоду.

Також дівчина розповіла якими видами спорту займається, і як їй вдається підтримувати фігуру в такій формі. Виявилося, дівчина постійно тренується, вона займається всілякими видами спорту, такими як йога, сквош, стрейчинг, що допомагає їй не тільки тримати тіло в тонусі, але і не думати про уколи краси.

Раніше ми розповідали, що 28-річна дівчина прийшла на проект через час після розлучення з колишнім главою ВП Андрієм Богданом. У розмові з "Холостяком" Михайлом Анна розповіла, що спочатку їхні стосунки з Андрієм Богданом розвивалися дуже швидко і красиво, і чоловік виконував всі її потаємні бажання.

Після трьох місяців красивих залицянь юрист зробив їй пропозицію руки і серця, а потім вони зіграли розкішне весілля на Балі. "З ним я дізналася, як це-плакати від щастя. Він мені подарував весь світ. Проте незабаром Анна розчарувалася, і сама виступила ініціатором розриву їхніх стосунків.

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