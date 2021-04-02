На одному з українських телеканалів на повну силу йде новий сезон шоу "Холостяк"

Героєм, за серце якого борються дівчата, став бізнесмен Михайло Залівако, пише Politeka.net. Глядачі гадають, кому ж вдасться перемогти на проєкті.

Користувачі мережі розділилися в думках. Так, одні запевняють, що Заливако обере екс-кохану політика Андрія Богдана, Анну, а інші - SMM-спеціаліста Юлію Бельченко (Зайка).

В одній з груп розмістили фото красунь разом з "холостяком".

"Як думаєте хто більше підходить Міші? Юля чи Аня?",- написали автори поста у фан-акаунті шоу.

Одна з користувачок мережі, посилаючись на чутки, написала, що перемогу отримає Аня.

"Мені більше імпонує Юля, але чула, що Аня переможе", "Так вона вже переможець, чого переживати", - написали користувачі мережі.

Цю думку підтримали інші користувачі мережі, але були й інші.

"Юля звичайно, якщо добре придивитися", " Зайка😍", "головне щоб він не вибрав ту кухарку, вона йому точно не підходить", " Кучерява не зрозуміло чого прийшла на проект?! Навіщо їй це???", "Ну, подобається Юля звичайно, але хто Міші більше підходить вирішувати тільки йому))", " вони з Юлею зайчиком навіть схожі️️🥰"," Юля однозначно)))", " Ох складно....Аня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, колишня дружина Андрія Богдана, Анна, розповіла, чому зважилася прийти на проєкт.

"Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проєкті, вона наполягла, щоб я подала анкету. У мене після розлучення не було відносин. І я вирішила спробувати. Проєкт "Холостяк" завжди вибирає хороших героїв", - написала дівчина в Instagram.

Нагадаємо, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".