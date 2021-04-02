На одном из украинских телеканалов вовсю идет новый сезон шоу "Холостяк"

Героем, за сердце которого борются девушки, стал бизнесмен Михаил Заливако, пишет Politeka.net. Зрители гадают, кому же удастся победить на проекте.

Пользователи сети разделились во мнениях. Так, одни уверяют, что Заливако выберет экс-возлюбленую политика Андрея Богдана, Анну, а другие - SMM-специалиста Юлию Бельченко (Зайка).

В одной из групп разместили фото красоток вместе с "холостяком".

"Как думаете кто больше подходит Мише? Юля или Аня?", - написали авторы поста в фан-аккаунте шоу.

Одна из пользовательниц сети, ссылаясь на слухи, написала, что победу получит Аня.

"Мне больше импонирует Юля, но слышала, что Аня победит", "Так она уже победитель, че переживать", - написали пользователи сети.

Это мнение поддержали другие пользователи сети, но были и другие.

"Юля конечно, если хорошо присмотреться", "Зайка😍", "Главное чтобы он не выбрал ту повариху, она ему точно не подходит", "Кудрявая не понятно чего пришла на проект?! Зачем ей это???", "Ну, нравится Юля конечно, но кто Мише больше подходит решать только ему))", "Они с Юлей Зайкой даже похожи ☺️🥰", "Юля однозначно)))", "Ох сложно....Аня", - написали пользователи сети.

Напомним, бывшая жена Андрея Богдана, Анна, рассказала, почему решилась прийти на проект.

«Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте, она настояла, чтобы я подала анкету. У меня после развода не было отношений. И я решила попробовать. Проект "Холостяк" всегда выбирает хороших героев», - написала девушка в Инстаграм.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".