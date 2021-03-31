Колишня кохана політика Андрія Богдана, Анна, вирішила спробувати щастя в шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако, але сталося непередбачене
Як передає Politeka.net, дівчина зважилася розповісти деталі про своє серйозне захворювання в Instagram. Так як багато хто дуже переживав з приводу її стану і подальшої участі в проекті, Анна поспішила всіх заспокоїти (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
За словами Анни, один зі співробітників проекту заразився Сovid-19, в результаті всім причетним екстрено довелося робити тести. Яке ж було її здивування, що вона теж хвора коронавірусом.
"Нічого не віщувало біди, я себе прекрасно відчувала, скажу більше - я була впевнена, що абсолютно здорова. Результати тесту мене просто шокували😳 мене відразу ізолювали від усіх. І через пару днів я відчула на собі, що таке covid-19. Але я була рада, що перенесла це як грип і ніякої госпіталізації не було", - поділилася Анна.
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Екс-дружина Богдана розповіла, яким серйозним для неї випробуванням стала ізоляція, і як вона рятувалася від самотності:
"Напевно, найважче для мене в той момент була самоізоляція. Я була в кімнаті постійно одна, нікуди не виходила. Від постійного перегляду телевізора вже нудило. Потім як порятунок мені принесли книгу📚 на момент онлайн-побачення, я була 8 днів на самоізоляції. Щоб якось розбавити мою обстановку, мій редактор принесла мені ноутбук. Тоді і відбулося наше онлайн побачення!🤗🥂".
Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".
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