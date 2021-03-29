Харьковский бизнесмен Михаил Заливако, ставший героем шоу "Холостяк 11", провел оригиналые свидания с участниуами в новом эфире

Не так давно вышел очередной эфир «Холостяка», в котором девушки были сражены на одном из свиданий. Неделя на проекте началась с переезда девушек из Дома в лесу в Дом у озера. Михаил Заливако предложил девушкам на этой неделе путешествовать во времени. Это они и сделали, ведь мужчина устроил свидания в разных эпохах.

Также Заливако устроил специальный праздник для красоток и устроил вечеринку.

«Фотоподборка с 4 выпуска с атмосферной вечеринки в стиле 20х, роскошного бала эпохи Ренессанса и милого свидание родом из детства - наслаждайтесь просмотром😍», - сказано в подписи к кадру в социальной сети Инстаграм.

Как можно заметить, одна из участниц Аня проявляла инициативу в общении с Михаилом, держала его за руку, что осудили другие красотки-соперницы. Первой на индивидуальное общение отправилась Розали. Ей удалось не только поговорить с Михаилом, но и потанцевать.

На празднике мужчина сыграл с девушками в игру, отвечая на вопросы и выполняя задачи. Таким стал массаж даженог от Ани для Михаила. Позже Заливако пригласил девушку на индивидуальное общение, на котором она поцеловала его.

Не так давно стало известно, что один из эфиров Холостяка посетили знаменитые экс-главные герои, поэтому реакция оказалась достаточно бурной. Тем не менее, пользователи обсудили не только появление мужчин на проекте, но еще и совместное фото Михаила Заливако с Максом Михайлюком.

«Миш, ты что вылетел уже?; photoshop?😅; Мальчики 😮вы шо?😳😅👌; Когда вы всё успеваете?; Вот вам и ответ, кто победил 😂; Ну что за сладкая парочка 🧸🧸; Почему они так похожи?😅; Самые лучшие Холостяки😍; Холостяк уже не тот😂😂😂Шучу❤️; Всё, холостяк закончился ?) 😂; Красавцы! что за нравы 😁👌; Красавчики😍; Это самые красивые холостяки😍😍🌹🤞🏻; Мама, я влюбилась😍».

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".