Бывшая возлюбленная политика Андрея Богдана, Анна, решила попытать счастья в шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако, но случилось непредвиденное

Как передает Politeka.net, девушка решилась рассказать детали о своем серьезном заболевании в Инстаграм. Так как многие очень переживали по поводу ее состояния и дальнейшего участия в проекте, Анна поспешила всех успокоить (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Анны, один из сотрудников проекта заразился Сovid-19, в результате всем причастным экстренно пришлось делать тесты. Каково же было ее удивление, что она тоже больна коронавирусом.

"Ничего не предвещало беды, я себя прекрасно чувствовала, скажу больше - я была уверена, что абсолютно здорова. Результаты теста меня просто шокировали😳 Меня сразу изолировали от всех. И через пару дней я ощутила на себе, что такое covid-19. Но я была рада, что перенесла это как грипп и никакой госпитализации не было", - поделилась Анна.

Экс-жена Богдана рассказала, каким серьезным для нее испытанием стала изоляция, и как она спасалась от одиночества:

"Наверно, самое тяжелое для меня в тот момент была самоизоляция. Я была в комнате постоянно одна, никуда не выходила. От постоянного просмотра телевизора уже тошнило. Потом как спасение мне принесли книгу📚 На момент онлайн-свидания, я была 8 дней на самоизоляции. Чтобы как-то разбавить мою обстановку, мой редактор принесла мне ноутбук. Тогда и произошло наше онлайн свидание!🤗🥂".

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".