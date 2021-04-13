Герой "Холостяка 11" Михаил Заливако распрощался с одной из участниц из-за фото в Инстаграм

Как передает Politeka.net, во время шестого выпуска проекта шоу покинула 29-летняя владелица туристического агентства Екатерина Жук.

"Холостяк" обделил девушку розой, обвинив в неискренности во время индивидуального общения, а также в изобилии откровенных фото в купальниках у нее в микроблоге.

"На минувшей церемонии я говорил тебе, что хочу, чтобы мой близкий человек руководствовался искренними чувствами. На последнем общении ты уклонялась от ответа. Поэтому я не могу вручить тебе розу", - заявил Михаил.

Екатерина высказалась о своем уходе в Инстаграм, отметив, что изначально не успела раскрыться перед "Холостяком", так как тяжело сходится с людьми, а затем поняла, что ей это и не нужно.

"Я открываюсь людям не сразу и далеко не всем. И не зная мужчину и не имея возможности его узнать, не хотелось открываться перед ним и всей Украиной раньше времени. Мне в какой-то момент стало это не интересно, я поняла, что я нахожусь не в том месте и не с тем человеком. Но, я все равно оставляла ещё шанс на наше индивидуальное свидание, на котором я бы, возможно, поменяла своё мнение..., - поделилась Жук. - Когда Миша говорил мне

«Мне кажется, ты манипулируешь людьми», «Мне кажется, ты играешь», «Мне кажется ваша дружба не настоящая»... А не кажется ли Вам, что ему очень много кажется😆 Именно с такими словами он меня провожал на церемонии роз🌹 Но, сегодня оказалось, что я покинула проект из-за своего Инстаграма. И из-за того, что у меня не было чувств и заинтересованности в нём... В этом он прав... я не успела его узнать😌".

Как бы там ни сложилось, Екатерина добавила, что ни о чем не жалеет, получила много впечатлений, а также хороший опыт на телевидении.



"Миша хороший парень, но я хочу быть рядом с мужчиной, который уверен в себе и во мне! Это герой не моего романа...😉", - подытожила красотка.

Пользователи горячо обсудили уход девушки из проекта:

"Ушла моя фаворитка! Вы достойны лучшего, герой не вашего романа, а ваш вас найдет🙌❤️"

"Катюша, желаю Вам найти "своего" достойного и единственного❤️❤️"

"Та он какой-то бесхребетный этот Миша, на балу попрощался с теми, с кем "пацаны" сказали... и финалисткой останется та, на кого "пацаны" покажут😂"

"Болела за вас с первой вечеринки!☺️ так ждала индивидуального свидания🤗 Но, смотрю на это всё и понимаю, что вы вовремя и достойно ушли"

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девуше: "В засос на полу".

Как сообщала Politeka, неожиданный поворот на шоу «Холостяк» с Заливако, кого выгнали с проекта: «Миша еще пожалеет»