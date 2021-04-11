Публика поддержала Лизу Крутикову в ее решении уйти из проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, хоть многие и отметили сожаление

24-летняя воздушная акробатка из Днепрорудного Лиза Крутикова боролась за сердце "Холостяка" вместе с другими девушками в течение шести эфиров. Переломным моментом стало свидание, на котором Лиза вместе с другими участницами стала свидетельницей страстного поцелуя Миши с Джессикой.

"Как это может быть нормальным?", - Лиза чуть ли не расплакалась и приняла решение уйти из проекта.

"Миша прости, но я не чувствую что ты мой", - заявила она, и только после этого "Холостяк" сказал: "Ну, если я не твой, тогда я отпускаю тебя".

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Крутикова поделилась эмоциями, переполнявшими ее во время последнего эфира.

"Я знала куда я иду, и я знала, что будут поцелуи и романтика не только со мной... но. Есть маленькая разница в том, что это происходило в полуметре от меня 😔 Я не была к этому готова, и флиртовать с Мишей, идя по головам и наступая на горло своим чувствам после этого, я не смогла. Не смогла быть холодной, и делать вид, что мне все равно, и открываться для Мишы было уже не возможным 😏, - излила душу девушка. - Значит, не мой, значит, я чуть более ранимей, чем думала! Значит холодная голова, и разделение на «он же не только мой» целуй его сразу после кого-то, не обращая внимания на чувства, ведь у тебя есть цель - тоже не мое... Ведь поверьте мне, дублей у ребят было около 10 🤭А холодной реакции хватило максимум на три...".

Пользователи назвали Лизу самой честной участницей, прокомментировав ее уход:

"Очень жаль что вы покинули проект. Я за вас болела. Вы очень классная😍"; "Смотрела проект из-за тебя. Самая настоящая и искренняя!💘🥺"; "Вы очень хорошая, хорошо, что покинули, а Миша - он уже со всеми подряд, Боже упаси такого мужа иметь 😄"; "Я в шоке... ты первая естественность и правдивые эмоции...😢очень жаль и думаю не только мне".

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девуше: "В засос на полу".

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