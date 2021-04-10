Шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако приближается к финалу и ситуация становится все раскаленнее

Новое решение холостяка ошеломило зрителей, поскольку он отправил домой девушку, которую многие считали фавориткой шоу. Как передает Politeka.net, бурное обсуждение нового поворота на проекте началось на официальной страничке проекта в Инстаграм.

Так, зрителей шоу удивило, что по решению Заливако проект покинули Катя и Лиза. При этом многие считают, что кто должен быть уйти, так это Джессика.

«Я думала Лиза победительницей будет шоу! Неожиданно ушла», «Лиза хорошая девушка 😍 хорошо что ушла, этот холостяк её не достоин», «Лизааа😢 Нееет! Очень нравилась девочка. Пусть у тебя все получится!!!», «Да но Лизу можно было оставить, а Джесику домой», «Миша постоянно говорит об искренности и выгоняет Лизу, которая говорит то, что чувствует, а не лицемерит», «Лиза очень искренняя, по сравнению с другими. Вероятно, холостяк пожалеет о своем выборе», «Лизу зря выгнали(( думала до финала дойдёт! Была фавориткой с 1 выпуска, а теперь болеть не за кого», «Очень жаль что ушла Лиза, за нее болела, думала что она будет в финале», "Лиза лучшая, жаль, Миша еще пожалеет", - пишут в комментариях.

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девуше: "В засос на полу".

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