Шоу «Холостяк» уверенно движется к финалу, и обстановка на проекте все больше накаляется

Пролить свет на личность главного героя Михаила Заливако, и то, кто же станет в итоге его избранницей взялась астролог Арина Артуровна, пишет «РБК-Украина».

"Холостяк" родился 28 сентября 1989 года, поэтому Солнце Михаила находится в знаке Весы, но очень поражено другими планетами. Ввиду этого, по словам астролога «холостяку» свойственны общительности, умение находить компромиссы, стремление к прекрасному, сотрудничеству, порядку и гармонии. Вместе с тем он склонен волноваться и переживать по любому поводу, а также является легкомысленным, любвеобильным и равнодушным к чужим проблемам.

"Карта имеет 3 аспекта конфликтности, что говорит о повышенной конфликтности человека и высокой придирчивостью к противоположному полу", - отметила Арина.

По словам астролога, Михаил - сильный, мужественный, но больше любит поговорить, посоветовать, обсудить, чем приступать к делу.

Также ретроградный Меркурий в карте создает трудности в восприятии внешней информации и в выражении себя, что создает диссонанс. Напряженный аспект с Юпитером дает преувеличенное мнение о себе, желание многого достичь и сразу без дисциплины, длительной работы и напряга.

"Венера в Скорпионе, и Луна в Деве говорит о том, что Михаил не тот мужчина, который будет щедр на подарки и красиво ухаживать, это можно увидеть в эпизоде, когда Холостяк пришел на день рождение без подарка, подарив девушке лишь только цветы. При этом такому человеку присуще использовать противоположный пол для своих удовольствий, и в своих меркантильных целях", - добавила астролог.

А вот Аспект Венеры с Плутоном дает Михаилу магнетическую привлекательность, сексуальность и глубокие переживательные эмоции.

По словам астролога такого мужчину привлекают самодостаточные девушки, которые сами зарабатывают, раскрепощенные, страстные и сексуальные, как внешне, так и внутренне.

Отметим, что ранее бывшая девушка Михаила утверждала, что он ей часто изменял, при этом был очень закомплексованным маменькиным сынком. Она заявила, что Заливако умеет очаровать своей внешностью, но быстро разочаровывает.

Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девуше: "В засос на полу".

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