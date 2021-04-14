Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако, показал свою нежную красотку
Михаил Заливако - собственник логистической компании, который пришел на шоу "Холостяк" в надежде встретить любимого человека, передает Politeka.net. Популярность бизнесмена после выхода проекта возросла не только благодаря медийности, но, возможно, еще и потому, что у Михаила доброе сердце.
"Холостяк" признался, что любит животных. Ранее у него были рыбки, хомяки, попугаи и собаки, а сейчас в его доме живут кошка Бублик и кот Бруно.
Нередко Заливако хвастается своей пушистой красоткой в Инстаграм.
Так, в одних из последних сторис бизнесмен показал, как нежная кошка ластится к хозяину перед сном.
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"Вечерний ритуал", - написал Михаил.
Бизнесмен позировал на диване, когда подошла Бублик и стала тереться об него, мурлыкая.
"Это любовь", - произнес герой проекта.
Публикации не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, "холостяка" осыпали приятными сообщениями в личной переписке.
Напомним, до финала шоу осталось еще несколько выпусков, а пока в сети гадают, кто станет победительницей проекта.
Во время интервью, которое "холостяк" дал уже после съемок шоу, он проговорился, что влюблен. В результате это дало зрителям надежду, что в финале бизнесмен встретит "ту самую".
К слову, в сети появились слухи, что Михаил выберет Антонию-Джессику Чегу, ведь их видели вместе после окончания передачи.
Напомним, бесстыжий "Холостяк" Заливако перешел грань с одной из участниц на глазах у девуше: "В засос на полу".
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