Главный герой «Холостяка-10» Макс Михайлюк впечатлил образом улыбчивого мачо с мопедом

Как известно, после шоу Михайлюк довольно быстро расстался с его победительницей Дашей Ульяновой и нашел новую возлюбленную – модель Дарью Хлистун. Сейчас красотка ждет появления на свет их первенца, поэтому Макс много времени проводит с ней и регулярно делится их совместными фото.

Однако, на этот раз бывший «холостяк» решил сделать исключение. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм он опубликовал снимок, на котором позирует один. При этом, фото вышло довольно необычным.

Судя по обстановке, Михайлюк позировал дома, однако в комнате по какой-то причине оказался белый мопед, на который и присел Макс. Сам экс-холостяк одет как настоящий мачо – в черные брюки и рубашку с закатанными рукавами. Он счастливо улыбается и смотрит куда-то в сторону.

«Знаете анекдот про мопедик? Так вот, это не тот мопедик», - написал он.

В комментариях Хлистун призналась, что ее возлюбленный – тот еще любитель пошутить.

«Я за всю жизнь столько анекдотов не слышала, как почти за год жизни с тобой», - написала она.

Подписчики Макса также активно комментируют пост.

«А про слоника когда выйдет анекдот?», «Прикольненько», «Вот это да», «Как всегда улыбка», «Какой красавец», «Даша родила или еще нет», - пишут люди.

Напомним, беременная жена "Холостяка" в красных шелках приголубила Михайлюка откровенным образом: "Уже так скоро...".

Как сообщала Politeka, счастливый "Холостяк" Михайлюк не устоял перед беременной женой прямо на кухне: "Держитесь!".

Также Politeka писала, что беременная жена "Холостяка" Михайлюка сообщила о проблемах в последнем триместре: "Это выходит из-под контроля".