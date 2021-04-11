Экс-холостяк Максим Михайлюк похвастался чувственным кадрой с беременной женой

Отношения после шоу у мужчины с избранницей Дашей Ульяновой не сложились и пара со скандалом распалась, тем не менее, через пару месяцев после «Холостяка» Макс встретил свою любовь. Более того, уже в этом месяце, совсем скоро, модель Дарья Хлистун станет мамой.

Пара ожидает на свет дочь, поэтому Макс часто делится фото с молодой женой и этот раз не был исключением. Мужчина поделился кадром из новой фотосессии, во время которой они мило прижались друг к другу, показывая чувства. Сам Михайлюк был без рубашки, а вот Даша наоборот – только в ней.

«Наконец-то мы определились с роддомом!) Ездили на экскурсии в несколько и остановились на частном роддоме Адонис. Нам провели детальную экскурсию по роддому, который находится в 15 минутах от нас, показали палаты, род.залы, рассказали как будут кормить😋 и тд.», - поделился будущий отец.

Поклонники поддержали мужчину:

«Ну уже так скоро произойдет самая лучшая в жизни встреча😍 Вам терпения❤️ Главное поддержка друг друга ❤️ а все будет куда нельзя лучше😍; Самое важное- это 6- ти разовое питание для партнёра)); Лёгких вам родов!Держитесь! Ангела-хранителя вам!!! ❤️❤️❤️; Самая красивая фотка; Я за вас очень рада вы большие молодцы😍; Легких родов и здоровья маме и ребеночку💞; Посмотрела холостяка . И сейчас вот понимаю ,что действительно вы пришли туда за семьей тк хотели ее».

Сам Макс очень счастлив с моделью и в этом месяце они даже станут родителями, о чем сообщили в Инстаграм под парными фото. Сейчас мужчина готовится к скорому появлению на свет дочери, при этом не забывая рассказывать о жизни в Инстаграм.

Под новым фото, на котором позировал в любимой униформе – одежде пилота – Макс коротко выразился:

«Я верю, что сейчас время для нового приключения. А вы так не думаете?».

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".