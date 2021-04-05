Модель Даша Хлистун, которая похитила сердце "Холостяка-10" Макса Михайлюка, рассказала о трудностях последнего триместра беременности

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дарья разместила яркое фото в вязанном костюме, нежно облегающем кругленький животик модели.

В кадре девушка стоит в бежевом костюме на фоне кирпичной необработанной стены. Даша написала, что ощущает большой гормональный дисбаланс, и эмоционально тяжело переносит все, что происходит.

Девушка сообщала, что еще не в роддоме, еще не родила, хотя уже не отказалась бы от того, чтобы познакомится со своей дочерью.

"Решила выйти на связь, так как многие восприняли мою пропажу как то, что я уже родила). Я бы была не против если честно 😅", - начала свой рассказ Дарья. Она сказала, что все ждут, когда ребенок "захочет познакомиться со своими родителями". Также будущая мамочка рассказала, что с ней происходит:

"Гормоны мои меня так лупят, что я просто в шоке. Я наверное столько за всю жизнь не плакала, как за последние два дня, или я за двоих так реву😅😬... Я конечно понимаю, что в таком положении мы мнительные, ранимые, плаксивые. Но блин, я злюсь, когда понимаю, что сама себе не принадлежу сейчас. Что все это выходит из под контроля😤. Я когда на первых триместрах читала об этом, была уверена что меня это не коснётся, а сейчас я качаюсь на эмоциональных качелях и хоть бы не съесть мозги всем своим близким😒🤞🏻", - подытожила Даша.

Поклонники как могли, поддержали девушку, написав, что это просто нужно перетерпеть.

"Дашенька, солнышко, всё будет хорошо😍", "Не переживайте, всё будет хорошо 😍", "Даша легких родов вам. Берегите себя", "У меня тоже так было😀😀😀 когда была беременна дочкой🤗🤗🤗потом всё прошло.....так что пусть родные поддерживают😀", "Это временно, еще чуть, а потом может еще чуть, ❤️", - написали поклонники. Также многие решили написать несколько советов для Даши.

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