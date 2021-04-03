Даша Хлистун, ставшая женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, показала, какой красоткой была до беременности

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дарья разместила яркое фото в розовом топике и панамке. В кадре Дарья будучи еще покрашенной в блонд, без тени косметики. свое фото Дарья прокомментировала так:

"Это одна из моих самых любимых съёмок. Снимали на Корсике. Два дня. У нас не было ни макияжа, ни стилиста по волосам. Фотки на плёнку 😍 и два в райском месте, куда кстати я с трудом добралась. Но они того стоило..."

Это одна из моих самых любимых съёмок. Снимали на Корсике. Два дня. У нас не было ни макияжа, ни стилиста по волосам. Фотки на плёнку 😍 и два в райском месте, куда кстати я с трудом добралась. Но они того стоило ♥️

Известно, что до беременности, о которой рассказала в феврале на 32 неделе, девушка работала моделью. Сейчас, в последние недели беременности, девушка рассказывает о себе, показывает семейные будни с Максом в Инстаграм и хвастается своей новой фигурой без фильтров.

Ранее Даша рассказывала, что до беременности вообще не ела мучного и сладкого, а теперь не может себе в этом отказать. Кроме того будущая мамочка поделилась, что постоянно хочет спать, объясняя это тем, что многим беременным свойственно такое состояние.

Поклонники обожают девушку, они наблюдают за ее страничкой и последний пост не остался без внимания.

"Вы мне очень нравитесь в блонде", "Неймовірна!", "Максу пощастило!👏👏", "планируете вернуться в блонд?", "Вы красавица в любом образе Даша👍", "Очень красивая😍❤️", "Обожаюю Дашку😍", - оставили поклонники свои отклики на фото.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности: "Большой торчун".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами: "Грубо, но как есть".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка на последних сроках беременности сильно изменилась: "Дочь отжала всю красоту".