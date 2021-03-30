Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, ответила на вопросы своих поклонников

Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, рассказала о себе подробнее, пишет Politeka.net.

Красотка покорила "холостяка", который случайно наткнулся на ее Инстаграм. Отношения развивались стремительно, а сейчас пара ждет ребенка.

Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, и в одних из последних сторис, она ответила на несколько интересующих ее поклонников вопросов.

Так, звезда призналась, что у нее нет лучших подруг, и рассказала почему.

"У всех моих лучших подруг есть срок годности. Грубо, но как есть. Лучших подруг нет. Есть просто подруги", - написала Хлистун.

Конечно, внешность и популярность красотки привлекает массу внимания не только поклонников, но и недоброжелателей. Поэтому на странице модели время от времени появляются нелестные комментарии. Звезда рассказала, как она справляется со "злыми и завистливыми девочками".

"Никак) Они были, есть и будут. Самое правильное, что можно сделать - это не замечать их", - написала жена "холостяка".

Напомним, однажды красотка призналась, что смотрела лишь однажды какой-то из сезонов "Холостяка", а то, что Макс был героем одного из них - девушка не знала.

В новом стори девушка рассказала, что никогда не мечтала о карьере на телевидении, поэтому она никогда бы не пошла участвовать в подобном проекте.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка забыла о приличиях в рваных колготках и белье: "Сияет ярче, чем...".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка вскружила голову фигурой до беременности: "Опасная поза".