Известная модель Даша Хлистун, которая ждет ребенка от героя «Холостяк-10» Макса Михайлюка, впечатлила кадрами из прошлой жизни

Как сообщает Politeka.net, про Дашу узнали после того, как стало известно об ее романе с Максом. Холостяк стал встречаться с моделью практически сразу после того, как завершился проект. Хотя до этого у Хлистун была приличная карьера в модельном бизнесе, в Украине о ней мало слышали.

Как призналась Даша своим поклонникам, она забеременела от Михайлюка спустя месяц после начала их отношений. С тех пор фигурка молодой модели очень изменилась. У себя в Инстаграм Даша решила вспомнить, какой была до беременности. Она опубликовала фото, на котором позировала в элегантном платье с корсетом. Ее волосы были собраны в тугой пучок, а на руках красовались прозрачные перчатки.

«Какие у вас любимые имена девочек? Когда мы столкнулись с тем, как назвать нашу дочку, я оказалась вообще не подготовленной. А те имена, что мне казались очень даже ничего, Макс назвал «гормональный всплеск», поэтому, имя дал он) Но я и не против», - подписала фото Хлистун, которая очень скоро станет молодой мамочкой.

Напомним, что беременная жена "Холостяка" Михайлюка изумила видом с короткой стрижкой и "своими" губами: "На Шэрон Стоун похожи".

Как сообщала Politeka, беременная от "Холостяка" Михайлюка модель поразила кадрами в меховом белье: "Для меня и Макса начался...".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк заигрался и показал беременную жену в неглиже: "Я тебя прибью! Что ты...".