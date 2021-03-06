Модель Дар'я Хлистун, кохана "Холостяка-10" Макса Михайлюка, викликала фурор несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 25-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото п'ятирічної давності, на якому показала, як виглядала до "коригувань" своєї зовнішності - зокрема, до збільшення губ.

Даша, виявляється, була блондинкою та ще й з короткою стрижкою. Нині дівчина - шатенка з довгими локонами. А її губи п'ять років тому були помітно асиметричними, тоді як зараз більш пухкі.

"Ти любиш зовсім не мене, а іншу людину. І страждаєш, тому що я не стаю на неї схожою", - підписала фото зірка філософською цитатою.

Одним з перших пост Хлистун прокоментував її коханий.

"Найкрасивіша😍❤️", - написав Макс. Вагітна на останніх термінах Даша відповіла йому: "Найкрасивіша ще не народилася😉😚".

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність дівчини в коментарях:

"Єдине фото, на якому старше виглядаєте😍 на Шерон Стоун схожі🔥🔥🔥" - "хоча насправді, мені на цьому фото 20 років 😬😅"

"Ви дуже мила зі своїми губками😍"

"Красива😍а мені тут на Кару Делевінь схожі"

"Навіть дуже красива і вам краще зі своїми рідними губами)"

"Вам личить стрижка) і натуральні губки... прям не впізнала вас"

"Класні губи з асиметрією ❤️ а хто вам зробив нинішні губи, не зізнаєтеся)"

Раніше ми розповідали, Хлистун підкорила красою, виставивши фото в ліфті. Вагітність, крім кругленького животика, здається більше ніяк не відбилася на моделі.

Нагадаємо, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".

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